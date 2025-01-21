У Часовому Яру ЗСУ зупинили штурм росіян: ворог не закріпився
- Російським військам не вдалося закріпитися на території вогнетривкого заводу у Часовому Яру, де тривають стрілецькі бої.
- ЗСУ продовжують стримувати ворога, знищуючи його позиції, попри 133 обстріли на Краматорському напрямку за минулу добу.
Російським військам не вдалося закріпитися на території вогнетривкого заводу у Часовому Яру. У районі підприємства тривають стрілецькі бої.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на заяву речника ОТУ "Луганськ" Дмитра Запорожця в етері Суспільного. ЗСУ продовжують стримувати ворога та знищувати його позиції.
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У Часовому Яру ЗСУ зупинили штурм росіян
За його словами, ворог продовжує штурмувати позиції на цьому напрямку.
Поступово, знищивши позиції у цьому районі, противник вирішив, що може штурмувати територію вогнетривкого заводу. Накопичившись, скупчившись в одному місці, був завданий удар, і позиції, жива сила противника були знищені. Ворогу на сьогодні не вдалося закріпитися на території вогнетривкого заводу,
– зазначив Запорожець.
Він також додав, що погодні умови, зокрема туман і обмежена видимість, сприяли концентрації російських сил у північній частині міста.
Попри 133 обстріли на Краматорському напрямку за минулу добу, ЗСУ продовжують стримувати ворога та не дають йому можливості закріпитися на позиціях.