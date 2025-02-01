На росТБ заговорили про "наступ" на Дніпропетровщину: полковник запасу ЗСУ сказав, чи є загроза

Російські пропагандисти поширюють фейки про нібито просування окупантів у бік Дніпропетровської області. Ворог зосередив увагу на цьому напрямку та стягує сили, проте суттєвих змін на фронті не відбулося.

Полковник запасу ЗСУ і льотчик-інструктор Роман Світан в ефірі 24 Каналу зазначив, що розпочалася серйозна інформаційна кампанія з відволікання уваги від деяких напрямків і зосередження її на Дніпропетровській області. У російських ЗМІ кожне друге повідомлення присвячене нібито успіхам на цьому напрямку. Але всі їхні заяви про те, що росіяни рухаються у напрямку Дніпра – ніщо інше, як ІПСО.

Дивіться також Чи наступатиме Росія на Дніпро, Запоріжжя та Харків: Чмут розповів про тактику росіян

Світан додав, що дехто з українських блогерів підхоплює цю інформацію, кажучи, що чує звуки канонади біля якихось населених пунктів Дніпропетровської області. І починає закликати: "Збирайте речі та тікайте на правий берег Дніпра!"

Наразі Дніпропетровській області нічого не загрожує більше, ніж місяць тому. Навіть російські спроби просунутися у бік Великої Новосілки були зупинені нашими військами на західному березі річки. Подивіться на карту – які 3 кілометри?! Там десятки кілометрів до Дніпропетровської області,

– сказав Роман Світан.

Світан додав, що Велика Новосілка ближча до Запорізької області. Щодо канонади, яка чується в районі стели, то вона звучить уже три місяці, адже бої тривають у районі Покровська. Загалом канонада чутна приблизно на 30 кілометрів, але нічого критичного не відбувається.

Росіяни втрачають цілі роти на цьому напрямку

"Росіяни вперлися в район шахт у Покровську та Удачному – на цьому рубежі тривають бої. Вони справді стягнули туди величезну кількість резервів, практично з усього фронту. Їхнє завдання – захопити Шевченкове, де розташовані літієві родовища. Зараз вони намагаються захопити шахтоуправління "Красноармійська – Західна", де знаходяться великі поклади коксівного вугілля", – сказав Світан.

Він додав, що російським медіа та військовим поставлено завдання в рамках ІПСО створити враження, що росіяни вже рухаються у бік Дніпра.

Вони намагатимуться прорватися всіма силами. Уже сьогодні вони втрачають цілі роти за добу на цьому напрямку. Це потрібно для того, щоб у інформаційному просторі Владімір Путін міг заявити перед дзвінком Дональду Трампу, що він "вже під Дніпропетровською областю". Є певний напрямок просування, але він існує вже кілька місяців – із Покровська в бік Межової,

– додав Світан.

Він пояснив, що там проходить залізниця Покровськ – Межова, і росіяни прагнуть рухатися вздовж неї: на північний схід – на Покровськ, і на південний захід – у бік Межової. Це межа Дніпропетровської та Донецької областей. Однак нових загроз для Дніпропетровської області немає.

Що відбувається на Покровському напрямку: дивіться на карті

Залучають Росгвардію

"Складна ситуація зберігається в районах Часового Яру, Торецька, Курахового, Покровська та Великої Новосілки. Було просування у бік Мирнограда, але його зупинили наші війська. У Часовому Яру ситуація залишається важкою, але стабільною вже кілька тижнів, якщо не місяців", – зазначив Роман Світан.

Він додав, що росіяни прорвалися до водогону "Дон – Сіверський Донець – Донбас". Зараз вони намагаються просунути туди техніку. Тим часом у районі Часовоярського вогнетривкого заводу тривають запеклі бої. Втрачено кілька позицій, але, попри це, Часів Яр утримується.

"Росіяни були змушені перекинути туди Росгвардію, бо більше нікого відправляти – вже кидають "мусорів" у бій, намагаючись вибити наші війська з Часового Яру. Поки що ситуація контрольована. Є можливість посилити гарнізон, забезпечено хороший підвіз боєприпасів. Якщо буде достатньо сил і засобів, місто можна втримати", – сказав Роман Світан.

Посилення критично-важливих напрямків

Він також зауважив, що прийнято рішення про розформування деяких нещодавно створених підрозділів, і частина цих бригад буде спрямована на посилення основних позицій, зокрема в Часів Яр. Тому його і Торецьк також можна утримати.

"У Торецьку ситуація наразі дуже важка – утримується практично лише торецька шахта на північному заході населеного пункту. Однак це добре укріплений район, який можна втримати, якщо додати туди особовий склад, техніку і прикриття з повітря. Також важливо укріплювати Константинівські рубежі", – підсумував Роман Світан.