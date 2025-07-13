Бої наблизились до адмінкордону, – ОСУВ "Хортиця" про ситуацію на Дніпропетровщині
- ОСУВ "Хортиця" спростувало заяви про прорив росіян на територію Дніпропетровської області, бої тривають на Донеччині.
- Віктор Трегубов зазначив, що заяви про присутність армії Росії у Дніпропетровській області є фейками, жоден населений пункт не окупований.
ОСУВ "Хортиця" спростувало заяви росіян про нібито прорив на територію Дніпропетровської області. Бої справді наблизились до адмінкордону, однак тривають на Донеччині.
Пояснив ситуацію на Дніпропетровщині речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов у етері телемарафону, передає 24 Канал.
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Чи є ворог на Дніпропетровщині?
Пропагандистські заяви про присутність армії Росії у Дніпропетровській області не відповідають дійсності. За словами Трегубова, вже понад три тижні російська сторона публікує фейки про нібито контроль над територіями області. Однак ворога в регіоні немає.
Бої наблизились до адміністративного кордону, це правда. До окремих населених пунктів, які розташовані поблизу Дніпропетровщини, однак точаться на території Донеччини,
– наголосив Трегубов.
На питання журналістки щодо діяльності диверсійних груп у цьому регіоні, військовий визнав, що теоретично вони можуть проникати на будь-яку територію України.
Точної інформації про присутність диверсантів у населених пунктах Дніпропетровщини наразі в ОСУВ "Хортиця" немає.
До слова, Кирило Буданов заявив, що російські війська мають намір просунутися на 10 кілометрів у глиб Дніпропетровської області, аби сформувати так звану буферну зону. Водночас він наголосив, що їхні плани захопити всю Донецьку область до кінця року є малоймовірними.