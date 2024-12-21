Окупанти провалили головний наказ Путіна: яким буде фронт узимку 2025 року

Українські військові повідомляють, що ворог активізувався на Сіверському напрямку. Є припущення, що після Покровська наступною ділянкою для посилених атак стане саме Сіверськ, бо росіян цікавлять такі великі міста, як Слов'янськ і Краматорськ.

Військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан зауважив 24 Каналу, що це стратегічне завдання окупантів. Але вони не візьмуться за його виконання на цьому етапі ведення бойових дій.

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Що хоче зробити Росія ще у 2024 році

Росіяни поки не виконали оперативне завдання на 2024 рік – не витіснили наші війська з Луганської області. Тепер вони намагаються це зробити. Головним для російської армії у 2024 році було встановлення контролю над усім Донбасом. Цього не вдалося досягти.

"Це завдання повністю провалене. Україна контролює частину Луганської області, мовиться про Білогорівку. Там уже другий рік стоїть наш героїчний гарнізон. Він стримує росіян, які хочуть рухатися з боку Лисичанська", – пояснив Роман Світан.

Ситуація на Луганщині: дивіться на карті

Росіяни захопили Лисичанський НПЗ і від нього наступають, б'ють по кар'єру у Білогорівці, але не можуть пройти вже 2 роки. Зараз окупанти можуть намагатися вдарити по Сіверську, звідки підтримують наш гарнізон на Білогорівському напрямку.

Росіяни вже який раз намагаються доповісти Владіміру Путіну, що все під контролем. Вони вже кілька разів звітували йому, що Луганщина нібито перебуває у повній окупації.

До Нового року противник намагатиметься витіснити наших військових з Білогорівки, пробуватиме зайти з тилу у Сіверськ. Тому до Слов'янська й Краматорська йому ще дуже далеко,

– зазначив полковник ЗСУ в запасі.

Чого чекати у 2025 році

Росіяни переглядатимуть свої цілі залежно від можливостей. Загалом Сіверський напрямок небезпечний, бо туди постійно йде забезпечення з боку Росії. Окупанти налаштували логістику з Валуйків, що в Бєлгородській області.

Звідти йде все необхідне ворогу на Сіверськодонецьк, Лисичанськ, Кремінну. Це загальна логістика для цієї ділянки фронту. Утім, навряд чи росіянам вдасться створити там серйозний тиск завдяки Покровську.

Зараз росіяни тиснутимуть на Курахівський гарнізон, щоб витіснити звідти наші війська й з півдня вирівняти фронт. Далі з Великої Новосілки можуть пробувати заходити на Покровськ,

– зауважив Роман Світан.

Ситуація біля Покровська: дивіться на карті

На думку Світана, росіяни хочуть оточити Покровський гарнізон – саме таким буде їхнє головне завдання на зиму 2025 року.