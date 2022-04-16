Наступ на Донбасі розпочався майже на всіх напрямках, – військовий експерт

16 квітня 2022 , 21:58
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Російські війська кілька днів тому розпочали наступ на Донбасі. Наразі бойові дії йдуть майже на всіх напрямках Луганської та Донецької областей.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в ефірі 24 каналу.

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За його словами, Росія вле розпочала наступальні дії, але не в тому масштабі, в якому очікувала Україна.

Експерт каже, що російські війська досі не завершили перегрупування і відновлення боєздатності всіх частин і підрозділів, які вони хочуть залучити.

Росія трохи розтягнула в часі нарощування зусиль, але судячи з тих даних, які надходять з Донбасу, то наступ вже розпочався, і майже на всіх напрямках,
– заявив Олег Жданов.

Військовий експерт додав, що окупанти можуть міняти якісь напрямки дій в Ізюмському районі – так, з Ізюму вони намагаються йти на Краматорськ, але якась частина сил може наносити відволікаючий удар, наприклад, йти у напрямку Харкова. Це тактичні маневри.

Жданов додав, що на Харківщині, у порівнянні з Донбасом, ситуація набагато ліпша та стабільніша.

Наступ Росії розпочався майже на усіх напрямках, – Жданов


До слова, радник глави ОП Олексій Арестович наголосив, що намагання окупантів просуватися вглиб нашої держави стає дуже передбачуваним. ЗСУ знають, де їх зустрічати. Співвідношення сил і якості ворога не дозволяє говорити про успіх ймовірного наступу.

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Автор: Марія Бондар