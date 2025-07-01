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24 Канал Новини України Ворог активно штурмує Новохатське на Донеччині, натиск наразі зупинити неможливо, – DeepState
12 липня, 19:20
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Ворог активно штурмує Новохатське на Донеччині, натиск наразі зупинити неможливо, – DeepState

Анастасія Безейко
Основні тези
  • Росіяни активно штурмують село Новохатське в Донецькій області, ворожа піхота доходить до його західних околиць.
  • Українські захисники знищують російські штурмові групи, однак ворог також атакує Мирне, Грушівське та Толстой.

Росіяни продовжують наступати в Донецькій області – окупанти активно штурмують село Новохатське Волноваського району. Піхота противника вже доходить до західних околиць.

Про це в суботу, 12 липня, повідомили аналітики DeepState, передає 24 Канал. Сили оборони України продовжують знищувати ворога.

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Що відбувається на Донеччині?

Українські захисники знищують російські штурмові групи, які намагаються затягнутися та накопичитися у селі Новохатське.

За словами аналітиків, наразі, на жаль, неможливо зупинити натиск ворога, що також штурмує населені пункти Мирне, Грушівське та Толстой.

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Нагадаємо, нещодавно DeepState повідомив, що українські захисники вийшли з "кишені" північніше Рівнополя Донецької області, де росіяни оточували їх із трьох сторін. Врятуватися змогли всі бійці, лише один отримав легкі поранення.