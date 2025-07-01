Ворог активно штурмує Новохатське на Донеччині, натиск наразі зупинити неможливо, – DeepState

Росіяни продовжують наступати в Донецькій області – окупанти активно штурмують село Новохатське Волноваського району. Піхота противника вже доходить до західних околиць.

Про це в суботу, 12 липня, повідомили аналітики DeepState, передає 24 Канал. Сили оборони України продовжують знищувати ворога.

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Що відбувається на Донеччині?

Українські захисники знищують російські штурмові групи, які намагаються затягнутися та накопичитися у селі Новохатське.

За словами аналітиків, наразі, на жаль, неможливо зупинити натиск ворога, що також штурмує населені пункти Мирне, Грушівське та Толстой.

Сили оборони знищують окупантів на Донеччині: дивіться відео

Нагадаємо, нещодавно DeepState повідомив, що українські захисники вийшли з "кишені" північніше Рівнополя Донецької області, де росіяни оточували їх із трьох сторін. Врятуватися змогли всі бійці, лише один отримав легкі поранення.