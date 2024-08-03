Буданов назвав "видворення" окупантів з Харківської області питанням часу

На початку травня Росія пішла у новий наступ на півночі Харківщини та захопила низку прикордонних пунктів. Сильний опір українських сил зупинив просування ворога. Кирило Буданов прокоментував ситуацію у регіоні.

На Харківщині ситуація залишається напруженою. За останню добу росіяни продовжували тут штурмові дії. Бої точилися в районах населених пунктів Глибоке, Тихе та Вовчанськ.

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План Росії зазнав поразки

За словами очільника ГУР, наразі ворожі солдати ще залишаються на окупованій території Харківської області. Їхня присутність там – питання часу, запевнив розвідник.

Крім того, Буданов заявив, що наміри противника створити на півночі "буферну зону" провалилися.

Водночас нагадаємо, що окупанти провели ротацію у Вовчанську та активно готуються до штурму кварталу дев'ятиповерхівок. Ситуація на цій ділянці може різко загостритися найближчими днями.

Раніше представник ГУР Андрій Юсов зазначав, що пріоритетним напрямком російського наступу залишається український Донбас. Діями на Харківщині окупанти намагалися відтягнути наші сили зі східних напрямків.