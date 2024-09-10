Росіяни перекинули свіжі сили на Харківський напрямок: в 3 ОШБр назвали мету ворога

На Харківщині, у смузі відповідальності Третьої окремої штурмової бригади, зросла інтенсивність штурмових дій зі сторони противника. Окупанти намагаються повернути нещодавно втрачені території, які звільнили наші бійці.

Заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін розповів 24 Каналу, що високої інтенсивності вдалося досягти тому, що на цьому напрямку змінився противник. Прийшов новий мотострілецький полк, який зараз щодня відправляють на штурми.

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Ворог перекинув свіжі сили

Попри інтенсивність боїв, бійці 3 ОШБр гідно виконують свої бойові завдання, тому ворог успіху не має. Натомість зазнає великих втрат. Лише упродовж тижня піхота ліквідувала 200 окупантів, які намагалися штурмувати.

Тому ситуація непроста, але українські воїни її абсолютно контролюють. Стан справ на Харківщині динамічно змінюється, подекуди інтенсивність бойових дій майже припиняється, а подекуди фіксують десятки атак на добу.

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Саме через те, що росіяни хочуть і планують проводити тут наступальні дії, вони перекинулись сюди свіжі сили, нові ресурси. Ними намагаються наступати,

– додав Максим Жорін.

Упродовж доби фіксують по 7 – 9 "накатів" ворожої піхоти, яка групами від 5 до 10 військовослужбовців намагається зайти на наші позиції. Саме тому зараз висока інтенсивність, щодня окупанти роблять спроби прориву.

Початок Курської операції не вплинув на Харківщину, перекидання ворожих сил не було помітно. Ба більше, фіксується підсилення та поновлення розбитих підрозділів.

Сюди заводять більш свіжі війська, тому безпосередньо на полі бою ми не відчули якихось змін. Свою планову роботу ворог проводить так, як і проводив, підрозділи не знімає,

– наголосив заступник командира 3 ОШБр.