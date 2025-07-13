Вперше за 2 роки Росія відкриває новий напрямок наступу на Харківщині, – ISW

Останнім часом окупанти збільшили кількість атак на Харківщині у кілька разів. Крім того, ворогові вдалося здійснити просування у районі кількох населених пунктів. Аналітики Інституту вивчення війни пояснили пожвавлення росіян на цьому відтинку фронту.

На початку липня 2025 року російські війська вперше зайшли у населений пункт Мілове і продовжили розширювати плацдарм на південний захід від селища, передає 24 Канал.

Дивіться також Росіяни просуваються на Півночі і реалізовують задум з оточення Покровська, – Deep State

Росія наступає на Великий Бурлук

Ця ділянка міжнародного кордону між Харківським (тепер Південно-Слобожанським) і Куп'янськими напрямками залишалася переважно неактивною протягом останніх двох років війни.

Де Росія створила новий плацдарм на Харківщині: дивіться на карті

Однак нещодавнє перекидання туди елементів 83-го полку та підрозділів 72-ї дивізії вказує на можливу підготовку російського командування до більш масштабного наступу в цьому районі.

Ще у січні аналітики припускали, що ворог планує наступ на Великий Бурлук з двох напрямків – з північного заходу (біля Вовчанська) та південного сходу (біля Дворічної). Проте за останні шість місяців російські війська не змогли здійснити суттєвого просування до Великого Бурлука з боку Вовчанська або Дворічної. Тепер російське командування, вочевидь, відкриває новий напрямок наступу на цей населений пункт.

За останні 10 днів російські сили просунулися приблизно на 5 кілометрів від міжнародного кордону й утримують позиції приблизно за 16 кілометрів на північний схід від Великого Бурлука. Імовірно, вони спробують розширити виступ на північний схід від Великого Бурлука та захопити Хатнє перед подальшою атакою на сам населений пункт.

Водночас їм доведеться подолати водні перешкоди в цьому районі, зокрема річку Великий Бурлук, яка проходить уздовж лінії Шевченкове –Михайлівка – Великий Бурлук. Ця лінія населених пунктів уздовж річки може стати серйозною перешкодою для російських військ, якщо українські сили вирішать оборонятися тут.

Захоплення Великого Бурлука ускладнило б українську оборону на Харківському (у районі Вовчанська) та Куп'янському (у районі Дворічної) напрямках, адже російські сили, найімовірніше, отримали б можливість використовувати ствольну артилерію для перерізання українських наземних логістичних маршрутів і ураження як передових, так і ближніх тилових позицій ЗСУ в обох напрямках.

Прорив української оборони у районі Вовчанська та Дворічної дозволив би росіянам створити буферну зону для захисту Бєлгородської області від українських обстрілів хоча б на одній ділянці північної Харківщини. Лінія Вовчанськ – Великий Бурлук – Дворічна також могла б стати важливим елементом оборони в межах російської буферної зони в північній частині Харківської області, якщо російські сили зможуть з'єднати наступи з трьох напрямків у середньо- або довгостроковій перспективі.