Біля Вовчанська окупанти накопичуються в одній точці, а потім намагаються рухатися, – військовий
- Російські окупанти на півночі Харківської області накопичуються в одній точці і намагаються просуватися, але їх зупиняють українські захисники.
- Лінія оборони поблизу села Стариця проходить там, де була лінія бойового зіткнення ще за часів Другої світової війни, збереглися старі ДОТи та ДЗОТи.
Російські загарбники на півночі Харківської області застосовують ту ж тактику, що на інших напрямках фронту. Вони накопичуються, а потім намагаються рухатися.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова командира 1 розвідувального відділення 2 розвідувального взводу розвідроти 42 окремої механізованої бригади з позивним "Тихас" в етері національного маратону.
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Яку тактику застосовують окупанти на півночі Харківщини
"Тихас" розповів, що на Вовчанському напрямку у Харківській області окупанти застосовують таку тактику: накопичуються в одній точці, а потім намагаються просуватися. Але цьому успішно заважають наші захисники з Сил оборони.
Шансів у них (окупантів – 24 Канал) не так і багато,
– додав військовий.
Водночас "Рон", старший сержант взводу безпілотних авіаційних комплексів бригадної розвідроти 42 окремої механізованої бригади, додав, що лінія оборони поблизу села Стариця у Харківській області проходить там, де була лінія бойового зіткнення ще за часів Другої світової війни.
Тобто там лишилися ще ДОТи та ДЗОТи, яким уже понад 80 років.
До слова, у Генштабі ЗСУ у ранковому зведенні з фронту 6 квітня розповідали, що на Харківському напрямку відбулося одне боєзіткнення в районі населеного пункту Кам'янка.