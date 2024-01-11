Два фокуси: куди росіяни найближчим часом будуть спрямовувати свої сили

Росіяни заявляють, що хочуть створити 15-кілометрову "буферну зону" на кордоні з Харківською областю. Саме цей регіон завжди перебуватиме під загрозою окупантів, оскільки там ворог має можливість здійснювати флангові атаки.

Таку думку 24 Каналу висловив керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко, додавши, що мета цих військових операцій може бути різна. Мовиться про "сковування" наших сил, а також про відвернення уваги.

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Що задумав ворог на Харківщині

До проведення флангових атак противник може залучати різні засоби. Його цілі також міняються. Найперше, росіяни хочуть, щоб Україна не перекидала додаткові сили на Схід чи інші напрямки. Тому окупанти починають говорити про нібито створення буферної зони й проведення операцій. Таку риторику вони підтримуватимуть й надалі.

Другий момент – їм потрібно відвернути увагу наших підрозділів від напрямків основного удару: Півдня, Мелітополя, Бердянська. Згадайте, що вони робили раніше? Накопичували війська на Луганщині та північному сході Харківщини, пробуючи наступати на Куп'янськ,

– зауважив Олександр Мусієнко.

Це відбувалося у 2023 році й тоді навіть оголошували евакуацію з Харківської області, настільки була загрозлива ситуація. Ворог накопичувач сили й говорилося про можливий прорив, але метою росіян було не дати змоги ЗСУ наступати на Півдні. Зараз у них інша риторика про те, що треба діяти й захищати Бєлгородську область.

Північний схід Харківщини – це фланг, який треба захищати й створювати окупантам там проблеми. Наскільки мені відомо, такі плани обговорювали й навіть розглядалося, що український контрнаступ можна розвивати на північний схід. Це для того, щоб розтягнути лінію оборони ворога й "скувати" їхні підрозділи на тих напрямках, які вигідні нам,

– розповів Мусієнко.

Отже, росіяни остерігаються дій ЗСУ. Особливо після того, як побачили успішні рейди в Бєлгородську область, удари по військових об'єктах. Варто лиш згадати, як вони не могли захистити своє місто Щебекино й власною артилерією стирали його з лиця землі, думаючи, що там перебувають українські війська,

Чому росіяни активізувалися

За словами військового експерта, наразі простежуються кілька напрямків основних наступальних дій противника. Перший – Донецький, куди належить Авдіївка, Бахмут. Окупанти наступають там, щоб відтягнути наші сили.

Також росіянам важливо, щоб підрозділи ЗСУ здійснювали посилене прикриття державного кордону не тільки в Харківській, а й в Сумській, Чернігівській областях. Саме тому ворог постійно обстрілює прикордонні населенні пункти у цих регіонах, стріляє з мінометів, артилерії, застосовує безпілотники.

Такою є мета росіян. Але до всіх цих сценаріїв українські сили готові, їх обговорюють та аналізуються, думають, як протидіяти та вживають відповідні заходи. Я думаю, для того, щоб нормалізувати ситуацію, цей напрямок відвідало практично все військове керівництво,

– наголосив Мусієнко.

Такі дії дають свій результат, а Росія досі не може захопити село Синьківка на Куп'янському напрямку, хоча інтенсивні бойові дії тривають там вже не один місяць.

"Ворог може пожвавитися, щоб створити ілюзію начебто здатний наступати на багатьох напрямках, але основна мета таких дій – зовсім не захоплення Харкова, цього вони зробити не можуть. Їхня ціль – максимально розтягнути угруповання наших військ, щоб знайти шпарини, вразливі місця в лінії оборони", – підкреслив військовий експерт.

На чому зараз фокусується ворог

З погляду тактики російські війська зараз сконцентровані на Куп'янському напрямку. Вони шукають способи, щоб форсувати річку Оскіл, яка проходить на рубежі окупованої території і яку сьогодні контролюють українські сили. Загарбники хочуть вийти на правий берег і просуватися далі.

Друге, на чому вони фокусуються, – це прорив у районні населеного пункту Синьківка. Туди спрямовані їхні основні удари.

Ситуація на Харківському й Слобожанському напрямках повністю контролюється українськими Силами оборони. На території Бєлгородської області збільшення чисельності російського угруповання не виявлено, як і в Курській та Брянській областях. Однак це може змінитися,

– додав Мусієнко.

Що відомо про можливий наступ росіян на Харківщину