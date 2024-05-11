Дві актуальні цілі росіян на Харківщині

Сил напасти на Харків у росіян наразі немає. Обійти – також нема. Вони поступово накопичують ресурс і можуть розбурхувати в районі кордону.

Чому Росія активізувалася зараз

Села, де сьогодні була найбільша активність, буквально городами впираються в кордон (не подобається мені термін "сіра зона"). Якщо у нас будуть помилки – спробують зайти якнайдалі.

Актуально Говорили-балакали: чому не потрібно істерити через наступ росіян на Харківщині

Мета цьому етапі:

скувати наші війська;

провокувати гуманітарну кризу через паніку.

Висновки з першого дня наше командування робить гарячими слідами.

З організацією паніки у росіян не складається.

Збирав відгуки по місту: місцями були спроби закупитись продуктами та запастися паливом, були черги. Такі люди завжди є. Але загалом – все спокійно. Щоб і надалі було спокійно – робіть запаси поступово. Про потенційне погіршення ситуації попереджають вже як 2 місяці. Кооперуйтеся із близькими. До міста все нормально везуть. Якщо самим собі не робити нерви й не створювати дефіциту, то все рутинно відпрацює.

Кремль має мотивацію активуватися, бо росіяни гальмують у Донецькій області. Ні до 7-го, ні до 9-го травня вони нічого переможного не показали. А до виборів у Європі залишився місяць, фініш кампанії. До саміту G7 та зустрічі у Швейцарії – трохи більше.

Важливо Відомий основний засіб впливу на росіян і це не санкції Заходу

Тому росіяни зараз усіма способами розсмикуватимуть і пов'язуватимуть наші війська. Водночас будь-який крок накачуватиметься інформаційно до істерики. Буде терор мирного населення обстрілами.

Головне питання – старе: як швидко надійде допомога у достатній кількості. Новий пакет – це чудово, але ще прекрасніше – швидко доставити оголошений у квітні.

Днів через 5 оцінимо. Бережіть себе.