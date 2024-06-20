Не полишають намірів окупувати: ворог перекидає у Харківську область морську піхоту

Російська армія не полишає намірів захопити Харківську область. Для цього окупанти змінили свою тактику.

Ворог перекидає для наступу в Харківській області свою морську піхоту. Про це в етері національного маратону розповів офіцер відділення розвідки бригади "Рубіж" Національної гвардії України – Віталій Литвин, передає 24 Канал.

До теми Ворог змушений ховатися: що суттєво вдарило по можливостях армії Росії

Росіяни посилюють Харківський напрямок морською піхотою

Литвин зазначив, що на Харківському напрямку ворог не полишає намірів окупувати додаткові території або закріпитися на вже захоплених ділянках. Тому і робить додаткові перекидання сил на цей напрямок фронту.

Зараз на тому напрямку перебувають Десантно-штурмові війська Росії, мотострілецькі полки, тепер ще й хочуть перекинути туди морську піхоту. Можливо, щоб використати їх якусь новітню тактику на Харківщині,

– наголосив офіцер.

Окрім того, Герой України зауважив, що ворог також хоче на цьому напрямку застосувати й війська глави Чечні Рамзана Кадирова. Це, за словами Литвина, свідчить про низький морально-психологічний стан ворога, адже кадирівці призначені для того, щоб контролювати основні війська Росії, щоб ті не полишали свої позиції, а контролювали їх до останнього.

Офіцер також зазначив, що сучасна війна передбачає постійні вдосконалення. Тому як російські загарбники, так і українські захисники використовують різні тактики на фронті для досягнення успіху.