Полковник запасу ЗСУ відповів, навіщо Путіну "сіра зона" на Харківщині

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що Владімір Путін готовий покласти прикордоння Харківської області на стіл перемовин. Все це говорить про серйозні проблеми у ВПК Росії, який вже не може виробляти достатню кількість боєприпасів та техніки.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що у 2023 році росіяни вийшли на нульові складські ставки з боєприпасів. Зараз вони виробляють до 7 тисяч боєприпасів на добу та 3 тисячі добирають з Північної Кореї, тобто отримують лише 10 тисяч. Та ж сама картинка до кінця 2024 року буде і з технікою.

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Великі проблеми росіян

Світан підкреслив, що навіть якщо росіяни повернуть до ладу практично всю техніку зі старих радянських складів – ЗСУ її знищать. А нової техніки, яку вони виробляють, не вистачатиме, оскільки її не можна зрівняти з кількістю, яка знищується щодоби.

Ми знищуємо десятки, а іноді й до сотні техніки на добу: дрони, артилерію, ракети, авіацію, навіть фури. У росіян великі проблеми – і вони це чудово розуміють. Їм потрібна зупинка бойових дій, тобто мирні переговори, заморожування – що завгодно, тільки щоб перепочити,

– зазначив Світан.

Він зауважив, що в такому темпі, як зараз, росіяни рухатися не можуть, їм потрібен перепочинок. Тому з усіх кутів Владімір Путін починає запускати механізми мирних переговорів або заморозки конфлікту, починаючи від Папи Римського і закінчуючи Сі Цзіньпіном.

Сам Путін закликатиме і показуватиме свою вимушену готовність зупинки. Для переговорної позиції чи принаймні тиску на українське суспільство Путін може використовувати захоплену "сіру зону", щоб запропонувати розмін. "Ми віддамо назад те, що захопили, "сіру зону", лише давайте миритися",

– підкреслив полковник ЗСУ в запасі.

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