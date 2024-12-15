У ЗСУ прокоментували інформацію про 300 човнів, які Росія підготувала для перетину Дніпра

Не припиняються розмови про намагання росіян форсувати Дніпро. Для цього ворог нібито підготував 300 човнів, щоб почати штурмові дії.

Речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин розповів 24 Каналу, що тільки-но почнуться спроби форсувати Дніпро, по човнах працюватимуть наші боєприпаси. Ворог сам це добре розуміє.

До теми Будуть на долоні: капітан запасу ВМС пояснив, чому ворогу буде складно форсувати Дніпро

Чи справді Росія готується до штурму

Інформація про 300 човнів звучить дуже загрозливо, але для людей, які розуміються на військовій справі, стає очевидно, що буде далі. На 300 човнів окупанти зможуть переправити максимум 1500 людей особового складу.

Робити це доведеться на підготовлений до оборони вищий правий берег. Там все заміновано, там стоять наші засоби ураження, які їх чекають. Переносити особовий склад без техніки нераціонально, бо самі солдати мало чого варті.

Для таких операцій необхідно мати плавзасоби або наводити переправи. Наведення переправи по Дніпру, який в найвужчому місці має близько 700 – 800 метрів, – непросте завдання. Довжина Антонівського мосту – 1300 метрів, тобто навести таку переправу за наших сучасних засобів розвідки – дуже важко,

– наголосив Владислав Волошин.

Навіть якщо замерзне Дніпро, то варто пам'ятати, що танк важить щонайменше 45 – 50 тонн. Складно уявити, як він має примерзнути, щоб витримати таку вагу. Ба більше, засоби сучасної розвідки дають змогу знищувати все на дальніх підступах, тому не варто піддаватися паніці.

Зауважимо, що очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін на початку грудня заявив, що ворог найближчим часом хоче відновити наступ на Херсон. Для цього він посилив терор проти мирного населення і підготував човни.