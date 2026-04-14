Ірландський журналіст поділився важкими розмовами з військовими про Херсон

Росіяни глибоко закріпилися у Херсонській області, тому найважливіше не дати їм рухатися далі. Все більше людей виїздить і ситуація в Антонівці показує, як виглядатиме центр Херсона, якщо не зупинити наступ.

Журналіст з Ірландії Кейлін Робертсон пояснив 24 Каналу, що російська армія слабша, ніж здається, і Європа і НАТО мають допомогти зупинити цю війну.

Що чекає на Херсон, якщо не зупинити російський наступ?

Один військовий розповів мені, що мріє поїхати до Криму, сісти біля теплого моря й дивитися на свою країну, і саме за це він бореться. Але це не відбудеться найближчим часом, бо росіяни дуже глибоко там закріпилися, і це реальність, яку багато хто вже прийняв,

– сказав Робертсон.

Найважливіше зараз – зупинити росіян там, де вони стоять. За словами журналіста, Антонівка – це яскравий приклад того, що буде з Херсоном, якщо наступ не зупинити. Люди евакуюються на південь, намагаючись почати життя заново.

Робертсон у своєму фільмі про Херсон показує як це можна зробити, і що Європа має втрутитись і зупинити це. Він наголошує, що Європа й НАТО можуть перемогти, якщо почнуть діяти негайно.

"Наступні покоління озирнуться на Херсон і або пишатимуться, що Європа втрутилася й зупинила це, або питатимуть, як вони дозволили такому статися у 21 столітті. До того ж європейці знають як зупиняти нацизм. Під час Другої світової Лондон виглядав як Херсон – німецькі літаки скидали бомби, тепер російські дрони скидають гранати. Якщо це вдалося зупинити колись, то можна зупинити знову", – наголосив Робертсон.

Важливо! У Херсоні російські військові цілеспрямовано атакують цивільних за допомогою дронів, унаслідок цього з початку року загинуло понад 50 людей. Люди гинуть на вулиці й у власних будинках, але попри все у місті ще працюють кафе та ринки.

