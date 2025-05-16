Полковник запасу ЗСУ пояснив, чи справді росіяни знову можуть дійти до Києва

Росіяни погрожують новим, великим наступом та висувають нові умови на переговорах. Водночас західна преса пише, що ворог накопичує сили, щоб спробувати дійти до української столиці.

Розвиток ситуації залежатиме від того, чи вдасться домовитися про припинення вогню. Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт та льотчик-інструктор Роман Світан, додавши, що зараз є 2 варіанти.

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Чи можуть росіяни дійти до Києва

Можна розглянути 2 варіанти розвитку подій. Перший – перемир'я на певний час. Другий – відмова від нього. Якщо бойові дії все-таки не зупиняться, то Росія спробує перевести свої тактичні дії у великі наступальні операції.

Вони будуть масштабними, але не на глибину, а вздовж всієї лінії фронту. Це може бути нескоординований напрямок, а той, куди росіяни зможуть підтягнути сили. Противник працюватиме у режимі витіснення,

– зауважив Роман Світан.

Якщо все-таки сторони домовляться про перемир'я, то оперативна пауза дозволить росіянам накопичити сили й засоби. Ці резерви вони підгягнуть до лінії бойового зіткнення.

"Тільки в такому випадку росіяни справді зможуть вийти на лівий берег Дніпра. Це може статися в районі Запоріжжя. Якщо така сама картина буде в Сумській області, то вихід на Полтаву й звідти, можливо, до Київської області", – сказав полковник запасу ЗСУ.

Саме тому росіянам не можна давати оперативну паузу, але іншого варіанту в України немає. Ми можемо перемогти ворога тільки якістю, технологічними механізмами, а не кількістю. Отже, важливо знищувати тили противника на його території.

Зауважимо, американські чиновники нібито розповіли виданюю CNN, що Росія готується до великого наступу й хоче вийти на околиці Києва. Також планує розвивати наступ на Сході. Для цього окупанти обіцяють докласти максимум зусиль.