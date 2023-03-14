Втратили понад 50%, – екскомандувач ОК "Північ" про тактику росіян під час наступу на Київ

Російські загарбники використовували тактику "залякування" під час наступу на Чернігівщині. Окупанти думали, що зможуть дійти до Києва.

Про це повідомив командувач підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ Віктор Ніколюк. За його словами, під час наступу на столицю загарбники втратили понад 50% від загальної чисельності.

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Яку тактику використовували окупанти під час наступу на Київ

Як розповів Ніколюк, під час наступу на Чернігівщині росіяни використовували тактику "залякування" та "тиску масою". Загарбники наступали колонами і сподівалися, що дійдуть до Києва та завоюють столицю. Однак їхні плани провалилися.

Ми знищували всі логістичні шляхи російських військ і вони просто застрягли без пального і боєприпасів. Відступ розпочався наприкінці березня та тривав до початку травня. Під час наступу вони втратили понад 50% від загальної чисельності,

– зазначив Ніколюк.

Українські захисники готові до будь-якого сценарію

На сьогодні ЗСУ озброєні досвідом і новітньою технікою, тому готові до різних сценаріїв розвитку подій.

"Усі охочі потрапити на "концерт Кобзона" мають отримати цей шанс. Ми захищаємо свою землю і ворога тут чекає лише загибель!" – підкреслив Ніколюк.

Хто завадив росіянам захопити Київ

Нещодавно очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що ворог цілком міг би захопити Київ, але цього вдалося уникнути. За його словами, сталося це завдяки завербованому фінансисту Денису Кірєєву. Саме він повідомив главі української розвідки, що окупанти спланували десантуватися у Гостомелі, щоб піти на Київ.

"Якби не пан Кірєєв, швидше за все, Київ був би взятий", – зазначив Буданов.

Як стало відомо, Кірєєв, за даними своїх джерел, підтвердив плани Москви на наступ. Буданов зауважив, що від Кірєєва отримав звістку у другій половині дня 23 лютого 2022 року. Фінансист повідомив свіжі дані розвідки. У них йшлося про те, що Путін наказав військам вторгнутися в Україну зранку 24 лютого.