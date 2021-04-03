Ймовірне повномасштабне вторгнення росіян в Україну: чи серйозні наміри Кремля

Кілька тижнів тому російські новинні ЗМІ раптом почали поширювати інформацію про провокації з боку Збройних сил України на Донбасі. А також – про обстріли "укропами мирних шахтерських містечок".

Водночас на численних ток-шоу росіяни взялися ялозити тему про "готовність Великої Росії-матінки прийти на допомогу пригніченим російськомовним українцям". Детальніше – у відеоблозі.

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Активізація російських військ на Донбасі

Такий раптовий сплеск ненависті з боку кремлівських медіа можна було б зрозуміти "весняним загостренням у шизофреніків". Але від вітчизняної розвідки почали надходити підтвердження щодо передислокації російських військ ближче до українських кордонів.

Стався також витік інформації від російських дипломатів за кордоном, які отримали наказ готуватися пояснювати активізацію росіян на Донбасі.

Фінальним акордом стало приведення американських військ в Європі у стан максимальної бойової готовності. А вони ж точно знають більше, жодних сумнівів ні в кого немає.

Серйозні наміри Кремля

Тобто сукупність цих усіх факторів дійсно свідчать про серйозність намірів Кремля щодо вторгнення в Україну. Щодо цього навіть головнокомандувач ЗСУ мав звіт і промову перед депутатами у Верховній Раді. Він їх так налякав, що дехто з наших народних обранців узявся поширювати паніку про необхідність "валити з цієї країни".

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Паралельно з цим Україна отримала від міжнародних союзників чергові запевняння у максимальній підтримці в разі потреби. Американський Пентагон запевнив, що не лишить Україну наодинці. Те саме сказав Володимиру Зеленському і Джо Байден телефоном під час їхньої першої пів годинної розмови.

Переваг для Росії не буде

Але що це все означає – в чому буде та підтримка від американців? Одразу скажу – афро-американські війська Організації Північноатлантичного договору не зайдуть на Донбас і не воюватимуть із росіянами за нас. Але американські винищувачі точно прикриють нас із повітря, чим унеможливлять росіянам застосування їхньої авіації.

Тобто переваги росіянам у небі точно не буде жодної, не буде їм можливості нас безкарно бомбардувати з безпечної дистанції.

Без своєї авіації російська армія, яка наразі сконцентрована на кордонах з Україною, не надто вже й переважає українську. В росіян більше сучасних танків. Але в нас є надсучасні американські Javelin, які ті російські танки елементарно знищують.



Російська армія не дуже переважає українську / Фото Bukvy

Так само і з артилерією – вона в росіян дійсно сучасніша і потужніша, бо ми досі використовуємо радянські зразки. Але від американців ми маємо надсучасні засоби виявлення тієї ворожої артилерії, тобто і тут в нас з росіянами певний паритет.

Панікувати не треба

Підсумую – панікувати не треба. Адже Росія натепер лише "грає мускулами", лякає нас можливим вторгненням. Його не буде, тому що російська армія не має над нами суттєвої переваги, щоб без допомоги своєї авіації здолати ЗСУ тими силами, які вона накопичила на Донбасі та в Криму.

Тих батальйонів, що вона вже туди передислокувала – дійсно чимало, але реально недостатньо для успішного вторгнення в Україну.

Ситуація може змінитись влітку

Утім ситуація може кардинально змінитися вже влітку, коли Росія влаштовує свої регулярні військові навчання біля українських кордонів. Тоді, під виглядом навчань, Росія дійсно може накопичити поруч з нами повноцінну армію вторгнення.



Ситуація може змінитись влітку / Фото Super Haber

Є важливий нюанс – у 2014 році на Донбас та в Крим Росія вдерлася, бо мала там сяку-таку підтримку від місцевих. Нині ж російська армія в Україні отримає від місцевих точно не хліб – сіль, а, як мінімум, коктейлі Молотова.

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То ж Володимиру Путіну немає жодного сенсу влаштовувати повномасштабне вторгнення в Україну. Від того йому не буде жодного виграшу, а тільки суцільні проблеми, зокрема і від нас з вами – пересічних українців, і від наших американських союзників, чия армія, на щастя, найпотужніша і найсучасніша у світі. Тому зберігаємо спокій і чистимо кулемет.