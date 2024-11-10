Росія наступає на Куп'янськ: у місті зачинилися банкомати та останнє відділення Укрпошти

Украй складною ситуація залишається у Куп'янську, який росіяни намагаються повторно захопити. У місті припинили працювати банкомати. Людей закликають виїжджати.

У Куп'янській громаді посилилися російські обстріли. Місцева влада намагається уникати скупчення людей, аби запобігти жертвам, повідомив очільник Куп'янської МВА Андрій Беседін, передає 24 Канал.

Дивіться також Україна скоро отримає французькі Mirage 2000: у чому їхня перевага над F-16

Надскладна ситуація у прифронтовому Куп'янську

У місті зачинилося останнє відділення Укрпошти, а також припинили роботу банкомати. Беседін розповів, що росіяни активно використовують FVP-дрони по цивільних, зокрема по автівках інкасаторів.

Крім того, ворог блокує шляхи постачання місту гуманітарної допомоги. На підступах до Куп'янська окупанти полюють за транспортом з гуманітаркою.

Очільник МВА закликає людей виїжджати. За його словами, безпекова ситуація вкрай складна, а на лівому березі міста – критична.

Він нагадав, що загиблі у селищі Ківшарівка люди вже шість днів під завалами, бо росіяни не дають застосовувати спецтехніку та працювати рятувальникам.

Посадовець зазначив, що 1100 жителів громади залишаються на лівому березі Осколу без світла, газу, централізованого водо- та теплопостачання.