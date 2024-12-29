Росіяни намагаються до Нового року вийти на Куп'янськ-Вузловий, – Федоренко

Російські війська не полишають спроб просунутися на Харківщині. Зокрема окупанти мають завдання — до Нового року вийти на Куп'янськ-Вузловий.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на командира батальйону БпЛА "Ахіллес" Юрія Федоренка. Варто зазначити, що за минулу добу українські війська зупинили 4 атаки противника в районах Глушківки та Лозової.

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Що зараз відбувається на Харківщині

Юрій Федоренко розповів, що на Куп'янщині тривають інтенсивні бої, але бійці ЗСУ продовжують тримати оборону.

Ворог намагається виконати поставлене завдання – до Нового року спробувати вийти на Куп'янськ-Вузловий, але на поточний момент противнику не вдається виконати цього завдання,

– сказав військовий.

За його словами, ворог думав, що йому вдаться швидко просунутися, однак цього не сталося, а Сили оборони зупинили окупантів. Командир батальйону також додав, що на напрямку Колесниківки ворогу вже місяць не вдається просунутись на позиціях.

До слова, раніше в ДПСУ розповіли, що бої також тривають у Вовчанську – там всі штурмові дії окупантів направлені на те, щоб перетнути річку Вовча. Це може створити передумови для так званої буферної зони, аби росіянам було легше обстрілювати Харків.