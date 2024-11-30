Росіяни просуваються і тиснуть: у DeepState розповіли про ситуацію в Кураховому

Ворожі війська продовжують штурмувати Курахове, намагаючись закріпитися. ЗСУ утримують позиції.

Окупанти продовжують наступ на Курахове, збільшуючи тиск на півночі міста, рухаючись у напрямку Старих Тернів. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на DeepState.

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Що відомо про наступ росіян на Курахівському напрямку

Там ворог намагається захопити території, і окремі підрозділи піхоти вже наближаються до підступів до села. Протягом боїв відзначено втрату позицій у Берестках, де противник, ймовірно, вже зміцнився. Попри ці труднощі, тривають бої за Сонцівку, де росіяни намагаються прорвати оборону, але українська армія успішно утримує село завдяки ефективним діям.

У самому Кураховому окупанти просуваються з боку сходу, намагаючись закріпитися в центральних районах. Вони активно атакують багатоповерхові будівлі на вулиці Побєди та проспекті Прокоф'єва. Піхота ворога проникає у квартали, розширюючи контроль, однак їм потрібно подолати складну промислову зону. Прорив з боку Старих Тернів може серйозно ускладнити ситуацію, оскільки росіяни отримають можливість атакувати з двох сторін та перекрити логістику.

Яка ситуація на Курахівському напрямку: дивіться на карті DeepState

Бої тривають у відтинку Єлизаветівка – Романівка – Ганнівка – Успенівка, де росіяни атакують з усіх боків, використовуючи піхоту та техніку. Вони також активно намагаються заблокувати Успенівку зі сторони Трудового, щоб закрити так звану "кишеню". Крім того, ворог не припиняє штурмів у районі Дальнього.

Російські війська не залишають спроб зміцнити тактичне становище на південному фронті Курахового, просуваючись у бік траси Н15 через Ясну Поляну та Максимівку.