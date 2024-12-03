На Донеччину перекинуть резерви: чому це не обов'язково зробили для утримання позицій

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оглянув позиції наших захисників на Донеччині. Він дав розпорядження перекинути на Курахівський та Покровський напрямки резерви Сил оборони.

Україна має отримати протипіхотні міни від США, які є дуже ефективними. Як розповів 24 Каналу ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман, такі засоби мають призупинити просування ворожої піхоти.

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Чи очікувати сповільнення ворога

Хочеться сподіватися, що сповільнення окупантів все-таки буде, але є інформація, що на початку грудня вони планують нові наступальні дії. Мовиться не лише про Східний напрямок, але й про Південь, зокрема Запоріжжя та Херсонщину.

Не варто думати що росіяни хочуть сповільнитися, враховуючи, що оборонний бюджет Росії збільшили. Вони готуються до ескалації, а ми до активної протидії,

– зауважив майор запасу.

Він додав, що на Курахівський напрямок начебто має бути залучена 3 штурмова бригада. Це підрозділ, який зокрема допомагає проводити організований відвід військ на інші позиції, коли перебувати там, де є зараз, стає небезпечно.

Ситуація біля Курахового: дивіться на карті

Варто нагадати, що спланований і організований вихід військ – це одна з найскладніших тактичних операцій, яку розробляють військові штаби. Організувати відвід військ без втрат дуже непросто.

Якщо на цей напрямок додають резерви, це не обов'язково для того, щоб ми втримали місто. Особливого військового сенсу тримати оборону в напівоточенні немає,

– підкреслив Олексій Гетьман.

Вивід військ не вплине суттєво на всю російсько-українську війну й такий факт не варто сприймати як поразку. Неприємно залишати будь-який український населений пункт, але також не треба думати, що це дозволить окупантам кудись швидко просунутися.

Ворог намагається рухатися з флангів. Після Курахового ЗСУ можуть зайняти позиції, які стримають ворога на тривалий час.