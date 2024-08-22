Сиділи без води тиждень: мешканці Суджі розповіли, як українські військові врятували їм життя

Місцева мешканка Суджі подякувала українським бійцям за допомогу. Вона повідомила, що бійці поділились із нею питною водою.

Видання "Радіо Вільна Європа" показало сюжет про російських жителів Суджі. Вони позитивно відгукнулися про українців.

Дивіться також ЗСУ показали унікальне відео перших боїв: усе, що відомо про операцію у Курській області

Українці постачають росіянам воду та їжу

Представники ЗСУ, зі свого боку, кажуть, що нещодавно підвели водопостачання у Суджу, а також що постачають мешканцям продукти, бутильовану воду та медикаменти та надають їм необхідну медичну допомогу.

Старих покидали (місцева влада – 24 Канал), жінок дітей. А що нам робити? Це добре, що українці нам привезли води, бо без води сиділи цілий тиждень,

– розповідає місцева жінка у сюжеті.

Загалом, жителі Курської області позитивно відгукуються про українців та розповідають, як раніше часто перетинали кордон та їздили за покупками.

Пам'ятник Леніну в Суджі таки знесли

У сюжеті згадується, що в Суджі було знесено пам'ятник Леніну, типовий для радянських міст. Раніше в ЗМІ повідомлялося, що хоча пам'ятник був сильно пошкоджений, він все ще був на постаменті.

До речі, в Україні подібні пам'ятники руйнувалися відповідно до закону про декомунізацію, а також стихійно.

Причини його зносу у сюжеті не уточнюються.

Жителі Суджі кажуть, що українські військові їм допомагають: дивитись відео