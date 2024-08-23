В Угорщині закликають Україну "припинити вогонь" на Курщині

В Орбана прокоментували операцію ЗСУ у Курській області. В Будапешті звернулися до України та Росії із застереженням.

Очільник апарату прем’єра Угорщини Гергей Гуяш на прохання журналістів відреагував на операцію у Курській області.

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Реакція на події у Курській області

Так, представник Орбана заявив, що угорський уряд "продовжує бути прихильником миру".

Україна не тільки захищається, але й наступає. Ми хочемо припинення вогню та миру,

– заявив Гуяш.

За його словами, ні Україна, ні Росія не повинні забувати, що вони також відповідають за енергетичну безпеку Європи. Гуяш мав на увазі транспортування російських нафти й газу через українську територію.

Нагадаємо, що 17 липня 2024 року стало відомо, що санкції України заблокували транзит російської нафти "Лукойла" до Угорщини та Словаччини.

Зараз Будапешт веде переговори щодо відновлення транзиту нафти через Україну, пропонуючи перенести точку передачі нафти на східний кордон за участю компанії MOL.