Українські бійці завдали потужного удару по логістиці росіян на Курщині: відео

Операція ЗСУ у Курській області триває. Стало відомо, що наші захисники атакували ще один ворожий міст через річку Сейм.

Кадрами ефективних ударів по логістиці окупантів на Курщині поділився підрозділ Khorne Group зі 116-ї окремої механізованої бригади.

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Котел для росіян все ближчий

Зазначається, що було уражено міст біля села Кариж. Ймовірно, для атаки наші воїни використали американську реактивно установку HIMARS або М270.

Довідка: Кариж розташоване на березі річки Сейм, за 7 кілометрів від російсько-українського кордону, за 127 кілометрів на південний захід від Курська, за 12 кілометрів на північний захід від районного центру – селища міського типу Глушкове.

Де розташоване Кариж: дивіться на карті

Попередньо, міст отримав значні пошкодження. Втім, росіяни можуть встановити дошки, які дозволять пересуватись легкими автомобілями.

Удар по мосту у Карижі: дивіться відео

Нагадаємо, що десь із середини серпня ЗСУ у Курській області намагаються загнати росіян в оточення біля міста Глушкове. Для цього українські військові активно нищать мости і понтонні переправи через річку Сейм, у такий спосіб ускладнюючи постачання для російського угруповання, затиснутого між цією водною перешкодою на заході і півночі, українським кордоном на півдні та наступаючими підрозділами ЗСУ – на сході.

За даними ЗМІ, в оточенні можуть опинитися від 2 до 3 тисяч російських військових.