Кремль наказав своїм медіа порівнювати події на кордоні з Курською битвою, – ЗМІ

Російська влада роздала своїм пропагандистським та лояльним для себе ЗМІ вказівки, як необхідно висвітлювати "прорив" у Курській області. Окупанти хочуть, що ці події порівнювали з Курською битвою, яка була під час Другої світової війни.

Про це журналістам опозиційного російського видання "Медуза" розповіли два співробітники таких російських ЗМІ. Окрім того, Кремль закликав пропагандистів "не нагнітати обстановку" з ситуацією у Курській області.

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Які вказівки дали росЗМІ щодо висвітлення "прориву" кордону

У виданні наголосили, що політблок адміністрації Путіна просить російські державні та лояльні до Кремля ЗМІ всіляко уникати інформації про відкриття "нового фронту" і порівнювати те, що відбувається з Курською битвою. Крім того, журналістам не можна говорити про можливе просування вглиб до міста Курчатова, де розташована Курська атомна електростанція, щоб російська авдиторія не мала "почуття ядерної загрози".

Замість згадок про атомну електростанцію ЗМІ мають розповідати про "успіхи російської армії", яка нібито не дає українським військам просунутися вглиб території Курської області.

Російським журналістам рекомендують в пропагандистському наголошувати на начебто атаках ЗСУ на мирне населення і наголошувати, що під час них постраждали діти, хоча цього насправді не було.

Ще один рекомендований акцент для сюжетів новин – "єдність і згуртування людей", які приходять до пунктів здачі крові та розміщують у своїх будинках евакуйованих мешканців Суджанського району. При цьому у політблоці уточнюють, що ці випадки треба подавати не у вигляді "сухих" новин, а як розгорнуті оповідання, "історії",

– пишуть в опозиційному виданні.

До того ж лояльні до Путіна ЗМІ повинні запевняти аудиторію, що місць у пунктах тимчасового розміщення в Курській області нібито всім вистачає, і описувати візити виконувача обов'язків губернатора Алексія Смирнова до таких центрів, а також лікарні та госпіталі, куди направляють постраждалих.

Але особливий акцент журналістам рекомендують зробити на зусиллях влади країни-агресорки, Владіміра Путіна та його уряду, які "не кидають нікого в біді".

Співрозмовники "Медузи" наголосили, що отримали рекомендації лише 8 серпня вдень, хоча "прорив" кордону у Курській області розпочався 6 серпня. Росіяни припускають, що в політблоці адміністрації Путіна не розуміли масштабів, що відбувається, тому не змогли скласти "методичку" оперативніше.