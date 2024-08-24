"У них немає стільки бригад": NYT пояснило, скільки сил треба Росії, аби потіснити ЗСУ з Курщини

У США переконані, що Україна нібито не зможе довго утримувати підконтрольні території у Курській області. Однак росіянам буде не менш важко відтіснити Збройні Сили України із займаних позицій.

Як пише The New York Times, чим більше території Україна намагатиметься захопити на заході Росії, тим більший ризик надмірного розширення її ліній постачання та парасольки ППО. Водночас ворогу потрібно щонайменше 50 тисяч військових, який Росії важко буде зібрати.

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Скільки бригад потрібно Росії, щоб повернути території

The New York Times, посилаючись на американських посадовців, стверджує наступне: чиновники у США вважають, що Росії потрібно від 15 до 20 бригад або не менше 50 тисяч військових, щоб витіснити ЗСУ з російських територій, які українські військові зайняли під час наступу в Курській області.

Видання наголошує, що станом на сьогодні ворожа армія "і близько не має" потрібної кількості сил у прикордонних районах. Водночас Україна, згідно з оцінками The New York Times, залучила до операції на російській території приблизно 10 тисяч військових.

Генерал-лейтенант у відставці та ексголовнокомандувач армії США в Європі Бен Годжес каже, що такий успіх України став результатом "заплутаної та неефективної" структури військового командування та контролю Росії, оскільки дві різні структури національної безпеки керують військовими операціями країни-агресорки.

Також журналісти наводять заяву російського міністра оборони Андрія Бєлоусова, який заявив цього тижня, що новий координаційний орган "вже" працює цілодобово, щоб з’ясувати, як нові угруповання російських військ можуть контратакувати поблизу Курська.

Минулого тижня в Раді з міжнародних відносин генерал Крістофер Каволі висловив думку про те, що операція України справила на росіян шокуючий вклив, однак це нібито не триватиме вічно. Однак внаслідок цього було захоплено кілька населених пунктів і одне місто в Росії.

Зазначається, що наразі наступ поки не досяг ключової мети: відтягнення значної кількості російських підрозділів зі сходу України. Американські посадовці впевнені, що наша держава не зможе довго утримати захоплені території, зокрема через розширення ліній постачання та парасольки ППО.

Втім, судячи з усього, як вважає видання, в планах довго їх утримувати в України немає, оскільки ЗСУ не риють траншеї, не мінують поля і не зводять загородження, які здатні сповільнити техніку ворожу армію. Водночас американські військові кажуть, що наступом на Курську Україна нарешті зуміла показати, що вона вміє проводити "загальнозбройний" маневр – синхронні атаки піхоти, бронетехніки та артилерії.