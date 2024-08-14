Нарешті можна відплатити, – бійці ЗСУ розповіли про емоції від наступу у Курській області

Понад тиждень триває Курська операція. Військові, які брали участь у наступі на російську територію, поділилися враженнями.

Журналісти поспілкувалися з українськими військовими, які брали участь у наступі на Курщині, а зараз проходять реабілітацію в одній з лікарень Сумщини.

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Думав про те, що пережили українці

Серед учасників наступу у Курській області – військовослужбовець на ім'я Павло. Чоловік на службі близько пів року, за цей час воював на Донецькому і Харківському напрямках. Також він був у складі військового підрозділу, який серед перших зайшов у Курську область.

Павло розповідає, що відчував і страх, і адреналін.

Ти розумієш, коли зайшов на їхню територію, як ми натерпілися, як наші жінки, діти натерпілися всього цього, що тепер їхня черга,

– сказав воїн.

Також військовий поділився своєю думкою щодо фортифікацій росіян у Курській області. За його словами, вони дуже великі, під три метри, обшиті деревом. Однак окупанти їх покинули, дізнавшись про захід українців.

Можливість відплатити

Інший учасник Курської операції – боєць Олександр – воює у складі ЗСУ понад рік, брав участь у боях на Запорізькому і Донецькому напрямках.

Було відчуття такого трохи піднесення, тому що нарешті в нас є робота, коли ти можеш нарешті відплатити, напевно, за все те, що вони зробили з нами,

– розповів про свої емоції чоловік.

Водночас Олександр каже, що, на відміну від росіян, українські військові не ображали цивільних, не займалися мародерством.

Військовий підкреслив, що вони просто робили так, аби хлопцям, які зараз воюють на Донбасі, Запоріжжі, стало трохи легше.

За словами бійця, більшість курчан були налякані, але особливої ворожнечі не відчувалося.

Також Олександр зауважив, що наші військові "на декілька голів вищі" за російських. Українці знають, за що борються.

Навіть військові (росіяни – 24 Канал), які здавалися в полон там – таке відчуття, ніби вони трохи овочі, ніби вони й самі не знають, що вони тут роблять, нащо їх послали,

– зауважив чоловік.

Крім того, Олександр вказав, що був вражений низьким рівнем захисту кордону на тому напрямку, де просувався його підрозділ.

Нагадаємо, що під контролем ЗСУ вже перебувають понад 70 населених пунктів у Курській області.