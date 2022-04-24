Наступ окупантів зупиниться через тиждень, – Жданов відповів, що робитимуть далі
Триває шоста доба так званого російського наступу на Сході. Окупантам не вдається виконати свої плани щодо захоплення українських територій.
Наразі росіяни не мають наступального угруповання, яке могло б виконати оперативне завдання – дійти аж до Одеси. Вони ледь утримують ті позиції, які сьогодні займають. Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.
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Почнемо вже остаточний розгром, – Жданов
Експерт зауважив, що наразі навіть не можна обговорити темпи наступу, тому що їх не існує. Окупанти посунулись на декілька кілометрів на окремих ділянках, і це через маневрову оборону наших військ. Водночас наступ росіян триватиме не довго.
Тиждень, максимум 10 днів. Звичайний термін проведення армійської наступальної операції це 10 – 14 днів,
– сказав Олег Жданов.
"Далі росіяни повинні або вводити у бій другий ешелон, якого в них наразі нема й не спостерігають його формування, або їх наступальний потенціал закінчиться і ми будемо спостерігати ту ж саму картину, яку й під Києвом – коли вони схопилися за лопати і почали рити окопи, переходити до глухої оборони", – додав експерт.
Після цього українським військовим потрібен буде час перегрупуватися, підтягнути резерви.
"Тільки потім ми почнемо вже остаточний розгром і будемо розпочинати контрнаступальні дії", – заявив Олег Жданов.
Олег Жданов припустив, скільки триватиме наступ: дивіться відео