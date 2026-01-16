Не виконали план: троє російських командирів втратили посади через провал на Запоріжжі

Трьох російських командирів зняли з посад через те, що вони не змогли виконати плани наступу в Запорізькій області. Окупанти фактично зірвали плани Кремля й не змогли просунутися на фронті.

Про це в коментарі 24 Каналу розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

Які російські командири втратили посаду через зрив наступу?

Російські військові не змогли виконати плани із захоплення територій Запорізької області й тому втратили посади. Вони не виконали дедлайни командування щодо наступу на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках.

Так, одним з трьох окупантів є полковник із 19 мотострілецької дивізії Руслан Назаренко. За зрив виконання завдань та наступу покарали командира 429 мотострілецького полку Роберта Зикова. Крім того, звільнили й командира 90 танкової дивізії Олександра Нілова.

Владислав Волошин зазначив, що роботу командирів оцінила інспекція з російського вищого командування. Вони з іншими окупантами мали просунутися на ділянках в Запорізькій області до певної дати, але відповідних успіхів не було.

З 429 мотострілецького полку зараз знімають (командира – 24 Канал), сьогодні – завтра мають звільнити. А може вже зняли. А одного трошки раніше, того, що з танкової дивізії. Може тижні три тому його зняли. Це в них розповсюджена практика,

– зазначив Волошин.

Що відомо про наміри окупантів у Запорізькій області?