росіяни готують наступ на Півдні на 6 – 8 серпня, – Арестович

російська армія готується почати наступ на Півдні. Командуванню ворога мають докласти про готовність до цього орієнтовно 6 – 8 серпня. Наразі окупанти стягують сили на цей напрямок.

Таку інформацію озвучив 5 серпня радник глави Офісу Президента Олексій Арестович. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на ефір ютубу "Фейгин Live". Днем раніше в командуванні південь повідомили, що ворог почав створення ударного угруповання на Криворізькому напрямку,

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Чому він озвучив саме такі дати

Проте радник закликав розуміти, що готовність до наступу ще не означає його початок. Водночас він сказав, що це не оперативна інформація, а лише висновки, які базуються на темпах підготовки росіян.

Різниця між "докласти про готовність" і "наступати" – може становити й кілька діб. Можуть докласти, а командування скаже стати в оборону. Це мої припущення. 6 – 8 у них готовність. Вибачте, рідко помиляюся. Знаю свою справу,

– сказав Арестович.

Що кажуть військові про ситуацію на Півдні

Також про дії ворога говорила в ефірі каналу "Рада" 5 серпня начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. Вона теж казала, що російські сили формують ударне угруповання на Криворізькому напрямку, а також підтягують туди резерви.

Попередження про настання надзвичайно активної стадії війни (у південних областях – 24 канал) мають місце. Ми маємо розуміти, що такі дії не виключені. Але ми не маємо панікувати. З різних джерел чуємо різні сакральні дати, і всі говорять про те, що необхідно евакуювати мирне населення,

– сказала Гуменюк.

Вона додала, що захисники півдня підтримують заклики евакуюватися, бо це суттєво допоможе нашим військовим. Також вона сказала, що сили оборони теж готуються до активних бойових дій.

Водночас службовиця наголосила, що всі плани росіян можуть провалитись. "Ми маємо зброю, яка дозволяє влучати у певну ціль. Тобто ми можемо без руйнування інфраструктури зруйнувати плани ворога", – підсумувала Наталія Гуменюк.

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