Наєв відповів, чи планували окупанти наступ на Півночі

Колишній командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв відповів, чи мали намір російські загарбники наступати на Півночі. Також генерал-лейтенант оцінив, чи могли б окупанти зробити це зараз.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Наєва NV.

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Наєв про плани росіян щодо наступу на Півночі

Генерал-лейтенант наголосив, що будь-які військові плани мають місце бути. Однак, для того, аби виконати такі завдання, окупантам необхідно створити відповідні угруповання. Потрібен ресурс. Втім, зараз весь залучений на Півдні та Сході, тож складно утворити додаткові угруповання.

Наєв зауважив, що окупанти пішли на військову службу за контрактом й оголошенням та проведенням мобілізації. Створили угруповання у Курській, Брянській областях. Зараз воно називається "Північ". Угруповання "Суджа" намагається відтіснити українських захисників з Курської області.

Для того, щоб наступати, такі угруповання мають бути створені, а для них потрібен ресурс. Поки вони залучені на Сході та Півдні, поки наші війська нищать їх там, додаткові напрямки створити складно,

– підкреслив генерал-лейтенант.

Також розповів, що зараз Росія створює 2 мотострілецькі дивізії. Окупанти проводять організаційні заходи в деяких об'єднаннях. Зокрема, шляхом переформатування хочуть створити 5 – 6 об'єднань.

"Коли вони виконають стратегічні завдання на території Донецької й Луганської областей і у них вивільниться ресурс, такі загрози стануть більш наповненими. Станом на зараз, плани є, але ресурсу поки немає", – підсумував Наєв.