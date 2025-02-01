Не воєнне завдання: що росіянам було важливо захопити на Покровському напрямку

Поліція закликає людей виїжджати з Мирнограда та населених пунктів поруч, адже окупаційні війська перебувають за 2 кілометри. Після оперативного прориву росіяни пройшли одразу через 2 лінії нашої оборони.

Про це 24 Каналу розповів льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі та військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що мовиться про глибину прориву приблизно 50 кілометрів. Але каскадного обвалу фронту не сталося, захопити агломерацію не вдалося.

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Що хотів захопити ворог

Росіяни вирішили піти з півдня і вже навіть дійшли до селища Удачне. Це південний захід Покровська, там, де є залізниця. Далі росіяни вперлися в шахтоуправління "Покровське".

Скоріш за все, було не воєнне завдання, а меркантильне – захопити село Шевченко, де є поклади літієвих руд, Удачне, де працювала найбільша шахта Європи з видобування коксівного вугілля. Там можна було працювати ще 30 років щонайменше, тому саме таку мету мали росіяни,

– підкреслив Роман Світан.

Він додав, що з воєнного погляду це важко назвати грамотними діями. Окупанти знали, що для них важливішим буде перерізання траси, але все-таки керувалися економічними та політичними аргументами.

Ситуація біля Покровська: дивіться на карті

Зараз росіяни не можуть розширити свій фронт, бо там стоять підрозділи ЗСУ, і також просунутися в бік Дніпропетровської області, бо вперлися у шахту, яку наші військові використовують як серйозний рубіж оборони. Там велика промзона, яку можна довго втримувати.

"Росіяни постояли там кілька тижнів і зрозуміли, що не пройдуть. Тоді почали обходити Мирноград, але знову зупинилися біля траси Покровськ – Мирноград – Костянтинівка. Колись це була одна з головних трас для забезпечення гарнізону у Костянтинівці", – розповів полковник ЗСУ в запасі.

Окупанти мають політичне завдання

Цивільних людей у Покровську та Мирнограді не мало бути ще з літа 2024 року. Громадян треба було евакуювати примусово, бо ворог стрімко наближався. Зараз виїхати з міст ще можна, і це зробити треба якнайшвидше.

Зверніть увагу! Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук наголосив, що російська армія наближається до адмінкордонів області. Офіційна евакуація з прифронтових громад не оголошена, але якщо у людей є змога виїхати – краще зробити це завчасно.

Окрім Покровського напрямку, особливу тривогу викликає ситуація біля населених пунктів Курахове, Велика Новосілка, Торецьк і Часів Яр. Але основні резерви ворога зосереджені саме на місту Покровськ. Окупанти мають політичне завдання – дійти до меж Дніпропетровської області, щоб Владімір Путін міг прозвітувати про "перемогу".