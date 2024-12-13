Хочуть вирівняти лінію фронту, – у ЗСУ розкрили задум росіян у районі Покровська і Куп'янська

Окупанти продовжують наступати на Сході. Найбільш важка ситуація зберігається у районі Курахового і Покровська.

Росія зосередила близько 70 тисяч військових на Покровському, 35 – 36 тисяч на Курахівському та понад 40 тисяч на Времівському напрямках. В ефірі телемарафону речник ОТУВ "Хортиця" підполковник Назар Волошин розповів, чи є ознаки посилення тиску з боку окупантів, передає 24 Канал.

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Яка обстановка на Покровському і Курахівському напрямках

За словами офіцера, ворожий тиск у районі Покровська і Курахового залишається на одному рівні. Основна задача росіян – вирівняти лінію фронту, зокрема, захопити якомога більше територій. Цілі і завдання заграбників на Сході не змінилися. Це вихід на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини.

Також Волошин зазначив, що ворожих ДРГ у Покровську немає, і бої на околицях міста не ведуться.

Водночас противник намагається здійснювати на тому напрямку вплив і прорватися до більш великих логістичних маршрутів і до населених пунктів.

До слова, аналітики DeepState повідомили про можливе оперативне оточення українських військ в Успенівці, але ЗСУ цю інформацію спростовують.