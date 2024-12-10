Росія готує вирішальний наступ на Покровськ: що визначить його характер

Російські готуються до наступу на Покровськ у Донецькій області. Ця операція може стати вирішальним етапом наступальної кампанії на цьому напрямку.

Росія підготувала для цього до 18 000 солдатів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes.

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Що вплине на успішність російського наступу на Покровськ

Подальший розвиток подій залежить від здатності російських сил нейтралізувати українські укріплення навколо Курахового, розташованого на схід від Великої Новосілки. Цей виступ становить загрозу для російських ліній постачання, що ускладнює їхній наступ на Покровськ із півночі.

Росіяни сконцентрували в регіоні до дев’яти полків і бригад загальною чисельністю до 18 000 солдатів. Вони продовжують атакувати механізованими та піхотними групами, поступово просуваючись на південь і схід від Курахового. Найгірший сценарій для України – прорив лінії оборони між двома ключовими селами, що може відрізати українські сили на сході.

Якщо українські війська будуть змушені відступити, росіяни зможуть вирівняти лінію фронту, зменшивши загрозу для своїх флангів. Це спростить їхній план ізоляції Покровська. Водночас, навіть за збереження українських позицій, ворог може ризикнути атакувати місто, нехтуючи небезпекою для своїх флангів.

На розвиток подій може вплинути зимова погода, яка ускладнить бойові дії, а також можливе припинення військової допомоги Україні з боку США, якщо адміністрація обраного президента Дональда Трампа змінить політику країни.

Поки важко спрогнозувати, як росіяни будуть діяти щодо Покровська, але атакувати вони точно будуть, зазначають у Forbes.

Нагадаємо, оборонні рубежі між Великою Новосілкою, Кураховим і Покровськом залишаються незавершеними. Україна не в змозі вчасно завершити укріплення через погану координацію та нестачу робочої сили, хоча на це виділили 7,3 мільйона доларів. У лінії оборони є критичні прогалини, де друга лінія оборони не завершена, а третя навіть не почата.

Раніше штурмовики "СКАЛИ" знищили групу росіян, які наступали на Покровськ. Ворог намагався просунутися до міста, але його атакували Сили оборони, знищивши з півтора десятка окупантів.