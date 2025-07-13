Росіяни просуваються на Півночі і реалізовують задум з оточення Покровська, – Deep State

Окупанти продовжують наступальні дії на Донеччині та Харківщині.унуРосійські війська намагаються оточити Покровськ, просуваючись на північний схід і північний захід від міста.

Загарбники планують суттєвий прорив у напрямку Родинського, щоб охопити Покровськ із північного сходу. Вони наблизилися до своєї цілі, нещодавно окупувавши населений пункт Разіне, який розташований на північний схід від Родинського на відстані приблизно 9 кілометрів, передає 24 Канал.

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Росіяни мають успіх на Донеччині і Харківщині

Ворог окупував Разіне: дивіться на карті

Крім того, окупанти просунулися біля Відродження. Цей населений пункт розташований на південь від Покровська на відстані приблизно 10 кілометрів.

Де розташоване Відродження: дивіться на карті

На жаль, загарбники мають успіх і на Торецькому напрямку. Тут противник просунувся у районі Торецька та Диліївки.

Де Торецьк на карті

Де Диліївка на карті

Російські окупанти продовжують наступ на півночі Харківської області. Тут ворог просунувся біля Красного Першого.

Окупанти просунулися біля Красного Першого: дивіться карту

До слова, російські сили намагаються розширити плацдарм між Поповим Яром, Новооленівкою та Малинівкою для контролю над логістичними шляхами до Мирнограда і Покровська.