Наступ на Покровськ почався ще у 2023 році: як триває літня кампанія росіян на Донеччині

Захоплення Покровсько-Мирноградської агломерації росіяни планували ще з другої половини 2023 року – саме тоді розпочався великий наступ на Покровськ. Однак до умовного кордону агломерації ворог досі не дійшов.

Натомість уже двічі намагався його обійти. Деталі розповів речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов у етері телемарафону, передає 24 Канал.

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Що відбувається біля Покровська

Перша спроба росіян обійти кордон Покровсько-Мирноградської агломерації була під час зимової кампанії 2025 року. Тоді окупанти намагалися рухатися західною стороною та відрізати місто від траси на Павлоград Дніпропетровської області. Однак їм не вдалося взяти Покровськ в напівкільце – ворог відступив, зазнавши великих втрат.

Наразі противник безпосередньо відійшов від агломерації – на Покровському напрямку він діє на схід від міста. Росіяни фактично перетнули трасу на Костянтинівку та намагаються просуватися на північ.

Станом на зараз зрозуміло – це одна з їхніх цілей на літню кампанію. Ми не можемо сказати, що вони активно наближаються до агломерації, але ситуація, безумовно, є загрозливою. Треба відкидати їх за трасу, знижувати їхні атакувальні можливості…

– підсумував Трегубов.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 29 червня, на фронті зафіксовано 137 бойових зіткнень, найбільше – на Покровському напрямку.

Захисники зупинили 37 штурмових дій у районах населених пунктів Русин Яр, Разіне, Мирне, Миролюбівка, Малинівка, Мирноград, Горіхове, Удачне, Промінь, Лисівка, Новосергіївка, Олексіївка та у напрямках Володимирівки, Новопавлівки.