Наступ продовжується: ЗСУ успішно просуваються у напрямку Роботиного

Українські захисники продовжують вести контрнаступальні операції. Унаслідок успішної роботи на Півдні ЗСУ просунулися на 1,5 квадратних кілометрів в напрямку Роботиного.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун. Разом з тим на Мелітопольському напрямку тривають запеклі бої й ворог використовує різне озброєння для атаки українських позицій, передає 24 Канал.

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ЗСУ мають успіх на Півдні

Лише протягом минулої доби росіяни на Півдні завдали 4 ракетних і 17 авіаційних ударів, а також 616 разів обстріляли позиції Сил оборони з танків, артилерії та реактивних систем залпового вогню. Відбулося 14 бойових зіткнень. Попри такий опір ворога українські захисники продовжують наступати й звільняти території від окупантів.

Ми продовжуємо невеликі просування у районі Роботиного. Звільнено ще близько 1,5 кілометра квадратних нашої української території,

– заявив Штупун.

Крім того, росіяни продовжують штурмувати Мар'їнку. Від колись квітучого міста лишилися лише руїни, але ворог продовжує атакувати. Протягом доби ЗСУ на цій ділянці фронту відбили 15 атак російських загарбників. Штупун пояснив, що цією тактикою "м'ясних штурмів" росіяни намагаються відбити втрачені позиції або прорвати оборону ЗСУ.

Ворог на Півдні зазнає шалених втрат

Штупун також розповів про успішну роботу українських захисників зі знищення окупантів та ворожої техніки. Так, артилерійські підрозділи виконали понад 1 300 вогневих завдань.

Загалом, протягом доби ЗСУ ліквідували 226 окупантів. Серед них 72 загинуло, поранення отримали 149 осіб, а 5 росіян – здалися у полон. Крім того, знищено 27 одиниць техніки:

3 танки;

2 бойові броньовані машини;

3 артилерійські системи та міномети;

2 РСЗВ;

9 БпЛА;

5 одиниць автомобільної техніки;

3 одиниці спеціальної техніки.

Також Сили оборони знищили 6 складів боєприпасів ворога на Таврійському напрямку.