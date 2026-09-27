Наступ Росії на Донеччині вже провалюється: військовий експерт розповів про успіхи ЗСУ

Росія розраховує захопити усю територію Донецької області до кінця року. Хоча вже зараз можна стверджувати, що наступальна операція окупантів на Донеччині провалюється. Ворогу не вдається просуватися на більшості напрямків, а подекуди там ще й відступають.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. За його словами, реальна ситуація на полі бою кардинально відрізняється від заяв російської пропаганди. Сили оборони України контролюють ключові ділянки фронту.

Що відбувається на Донеччині?

Найбільша інтенсивність боїв зараз зосереджена на Добропільському та Костянтинівському напрямках, де щодоби фіксують до кількох десятків боєзіткнень.

Російські окупанти розповідають маячню про "оточення Добропілля". Це абсолютна маячня, хоч ворог має намір захопити місто упродовж осені. Попри це, Добропілля повністю перебуває під контролем Сил оборони. Ворог давно розповідав про уявні перемоги, але реальних успіхів на цих напрямках не має

Зараз все чіткіше видно, що російська наступальна операція провалюється. Принаймні на більшості напрямків вона локалізована до такого рівня, що росіяни не просуваються. Подекуди вони відступають і навіть потрапляють в оточення,

– сказав Тимочко.

Яка ситуація на фронті: дивіться відео 24 Каналу

Додамо, в ніч на 27 вересня Сили оборони уразили в Донецьку базу запуску ударних безпілотників. Окрім цього, на Луганщині під удар потрапили два склади з боєприпасами.