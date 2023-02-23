Позитиву не буде: полковник ЗСУ про наступ росіян на Сході та Півдні

Найближчим часом ми побачимо посилення наступальних дій з боку росіян. Втім, надовго окупантів не вистачить.

Зокрема, положення ворога перед Вугледаром є вкрай ущербним. З нашого боку це гарний укріпрайон, там прострілюються підходи в усі боки, на велику глибину працює артилерія.

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Що відбуватиметься на фронті

Світан наголошує, що Вугледар дуже складно взяти, майже неможливо. Російська армія навряд чи впорається навіть за допомогою авіації. В районі Вугледара росіяни залучили усе – наземну та повітряну операції, техніку, живу силу. Їм просто не вдається взяти цей укріпрайон. Ба більше, "козаки" відмовляються наступати, адже розуміють, що це означає їхню загибель. Саме так закінчили 155 та 140 бригади, із залишків яких тепер намагаються зібрати одну.

Я не думаю, що у росіян в районі Вугледару будуть якісь позитивні рухи. А якщо впродовж декількох тижнів вони не виконають наступальних дій, українська армія рухатиметься у бік Волновахи та Маріуполя. Це може бути одним з основних стратегічних напрямків по звільненню Приазов'я,

– зауважив військовий експерт.

Він додав, що росіяни в арифметичній прогресії посилюють наступальні дії та розширюють географію фронту. Ми бачимо, що відбувається активізація певних дій на ділянці від Вугледару до Куп'янська. До всієї лінії фронту підвезли близько 400 тисяч людей.

Зрозуміло, що вони виконуватимуть наступальні дії. На початку березня посилиться тиск від Куп'янська до Вугледара на Донецькому напрямку. Запорізький фронт вони також мають під'єднати, щоб зв'язати наші резерви трохи далі від основного руху. В районі Оріхова та Гуляйполя почнуть проводити певні наступальні дії,

– вважає Роман Світан.

Найімовірніше, російська армія застосовуватиме авіацію. Недарма штурмовики Су-25 та Су-24 перекинули до Криму.

"Вистачить їх на декілька тижнів, до середини березня. Потім просто не буде чим наступати, вони використають свій потенціал. А наприкінці березні ми почнемо контрнаступальні дії", – підсумував Світан.

Останні втрати ворога