Що б далі не було з Бахмутом, у Росії вже навряд чи будуть сили продовжувати наступ далі, – ISW

Росіяни далі намагаються оточити місто Бахмут у Донецькій області, проте ЗСУ міцно тримають оборону. У ворога бракує зусиль, щоб наступати на більш ніж одному напрямку.

Аналітики американського Інституту вивчення війни зазначають, що, ймовірно, Росії не вистачає можливостей для подальшого суттєвого зміцнення в районі Бахмута без відтягування сил з іншої ділянки лінії фронту.

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Як вплине Бахмут на наступ росіян

Російський наступ із захоплення Бахмута, ймовірно, досягне кульмінації незалежно від того, захоплять російські війська місто чи ні, і російським військовим, ймовірно, буде важко підтримувати будь-які подальші наступальні операції протягом кількох місяців,

– заявили в ISW.

Аналітики також зазначили, що російській армії бракує потужності, щоб підтримувати більш ніж один одночасний наступ. Адже окупантам, ймовірно, не вистачає можливостей для подальшого суттєвого зміцнення району Бахмута без відтягування сил з іншої ділянки лінії фронту через відсутність невикористаних резервів. Виняток становить тільки, ймовірно, 2-а гвардійська мотострілецька дивізія, про яку востаннє повідомляли в Луганську, адже її не використовували в боях. У ISW пояснили, що:

російські зусилля проти Бахмута не сприяють досягненню оперативних чи стратегічних цілей російської армії на полі бою;

сильна українська оборона в околицях підриває будь-яке тактичне значення, яке захоплення Бахмута, ймовірно, має для російських сил.

ЗСУ, ймовірно, матимуть можливість перехопити ініціативу на полі бою та почати контрнаступ, коли російські зусилля навколо Бахмута досягнуть кульмінації до або після взяття міста,

– переконані аналітики.

Також там зазначили, що протягом найближчих місяців вороги в подальших наступальних операціях будуть спиратися на нерегулярні військові формування, зокрема на вагнерівців.

Що кажуть аналітики про ситуацію довкола Бахмута