Дуже малоймовірно, що російські війська просунуться біля Вугледара: прогноз ISW

У Генштабі ЗСУ заявили, що Шойгу вимагає взяти Вугледар. Причому мовиться про взяття будь-якою ціною.

Таке доручення Шойгу дав командувачу східним військовим округом Рустаму Мурадову. Відомо, що між ними спалахнув конфлікт на тлі того, що керівництво бригади та військовослужбовці відмовляються знову йти в безглуздий наступ на тому напрямку.

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Яку ситуацію прогнозують під Вугледаром

Аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що цей конфлікт між вищим військовим командуванням Росії, ймовірно, посилить наслідки величезних втрат особового складу та живої сили. Саме ці втрати й обмежують російські оперативні можливості в районі Вугледара.

Дуже малоймовірно, що російські сили зможуть вести будь-які концентровані наступальні дії з нинішніми деморалізованими та деградованими силами в районі Вугледара,

– заявили в ISW.

Адже, за даними Генштабу ЗСУ, після провалу під Вугледаром 155 бригада морпіхів тихоокеанського флоту Росії відмовляється йти у наступ. Ба більше, Кремль втратив контроль над формуванням козачого батальйону "Степ/Тигр" біля Вугледара.

За даними ISW, якби Шойгу справді доручив Мурадову відновити наступ на Вугледар, то останньому знадобились би нові резерви живої сили та техніки, щоб виконати ці вказівки.

За даними аналітиків американського Інституту вивчення війни, Шойгу, ймовірно, зустрівся з Мурадовим 4 березня, щоб оцінити можливість відновлення наступу навколо Вугледара. Проте невідомо, чи вирішив Шойгу надати Мурадову необхідні для цього ресурси сили та техніки.

Окрім того, малоймовірно, що вороги просунуться в напрямку Вугледара досить далеко, щоб підтримувати операції в інших місцях Донеччини. Адже Вугледар розміщений орієнтовно за 24 кілометри від Мар'їнки та Курахового та від траси N15, яку ЗСУ використовують як наземну лінію зв'язку для операцій у західній частині Донецької області. Аналітики ISW вважають, що:

росіянам треба було б просунутися на 24 кілометри, щоб підтримувати операції на західних околицях Донецька в напрямку Мар'їнки або загрожувати тиловим позиціям ЗСУ в напрямку Курахового;

Росія не змогла просунутися на 4 кілометри від Микільського та Павлівки до Вугледара під час останнього тритижневого наступу, намагаючись захопити місто.

"Вояж" Шойгу в Україну може свідчити про новий виток недовіри до Герасимова

Ймовірна поїздка Сєргєя Шойгу на фронт у Донецькій області може свідчити, що в Кремлі не довіряють командувачу окупаційних військ Валєрію Герасимову.

Аналітики припускали, що, ймовірно, міноборони Росії розглядає питання про доцільність перекидання резервів живої сили та техніки в район Вугледара для відновлення наступальних операцій.

За даними ISW, міноборони Росії нещодавно підтвердило, що Мурадов є командувачем у війні в Україні, а значні втрати під Вугледаром, ймовірно, вже завдали йому значної репутаційної шкоди.

Варто зауважити, що після поразки росіян біля Вугледара розвідка Великої Британії показала знищену російську техніку, яку ЗСУ розбили. Детальніше – читайте тут.