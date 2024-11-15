Росіяни видавали свої пересування на березі річки Судість за захоплення села на Чернігівщині

Російські війська видають свої пересування на лівому березі річки Судість у Чернігівській області за нібито захоплення українського села Грем’яч. Насправді село знаходиться на іншому березі.

Журналісти встановили геолокацію відео, котре розповсюджують у російських групах у соцмережах. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода".

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Чергова російська брехня

На кадрах, представлених як встановлення російського прапора в Грем’ячі, зафіксовано зовсім іншу локацію – протилежний берег річки, віддалений від населеного пункту. На відео видно, як група російських військових перебуває біля мосту, а потім, розмахуючи прапором, повертається в напрямку російського кордону, а не до села.

Згідно з даними, територія, на якій, ймовірно, перебувала російська диверсійно-розвідувальна група, є заболоченою місцевістю біля кордону. Ця ділянка річки Судість відокремлює Україну від Росії.



На фото: червоним – Грем'яч, чорним – місце встановлення прапора військовими РФ / Фото "Радіо Свобода"

Населені пункти Мурав’ї, Новоселівка та Колос, розташовані поруч, були відселені ще восени 2023 року після підриву мосту. Наразі ці місцевості залишаються безлюдними.

Раніше російські пропагандисти стверджували, що їхні війська нібито перетнули кордон у Чернігівській області, зайшли до сіл Грем’яч і Мурав’ї Новгород-Сіверського району й установили там російські прапори.