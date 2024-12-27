"Така тактика росіян": у ЗСУ прокоментували ризики прориву окупантів на Дніпропетровщині

У російських окупантів зараз недостатньо ресурсів для масштабного наступу на Дніпропетровщину. Водночас метою росіян є Донецька та Запорізька області.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на військового 41-ї ОМБр Кирила Сазонова. Варто зазначити, що за минулу добу на Покровському напрямку українські захисники зупинили 42 штурмові та наступальні дії агресора.

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Чи готується Росія до наступу на Дніпропетровщину

Кирило Сазонов заявив, що Дніпропетровська область не є першочерговою метою росіян. До того ж, окупанти зараз не можуть як раніше наступати одразу на п'ятьох напрямках.

Ворогу Дніпропетровська область не потрібна. Тобто якщо там не буде спротиву, якщо буде зелене світло та відкритий шлях – звісно, вони підуть. Тому що така війна, така тактика росіян, вони як вода тиснуть скрізь, де є шпаринка. Але такого не буде, укріплення, наскільки мені відомо, там є,

– сказав військовий.

За словами Сазонова, зараз у росіян немає ресурсів навіть на захоплення Покровська на Донеччині.

"Брати в лоб" вони його не можуть і не хочуть, тому що розуміють, скільки сил вони поклали на Авдіївку, сконцентрували там 110 – 120 тисяч тільки особового складу, багато техніки. Зараз на Покровському (напрямку, – 24 Канал) 50 – 70 тисяч,

– пояснив Кирило Сазонов.

Єдиний шанс для російських окупантів – це намагатись охопити місто лещатами. За словами військового, зараз ворожі війська просуваються на півдні від Покровська, однак на півночі їм цього досі не вдається.

До слова, раніше українські військові розповіли, що поблизу Покровська зосереджені з'єднання трьох російських загальновійськових армій. Однак попри спроби ворога прорватись у місто, боїв в ньому та на околицях немає.