Росіяни намагалися прорвати оборону ЗСУ на одному з напрямків

Російська армія продовжує атакувати позиції ЗСУ та не полишає спроб просунутися вглиб українських територій. Так, на одному з напрямків окупанти намагалися прорвати оборону українських захисників.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця".

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Росіяни намагалися прорвати оборону на Донеччині

Як повідомив у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ, протягом доби на фронті відбулося 168 боєзіткнень. Зокрема, 13 атак зафіксовано на Новопавлівському напрямку у районах населених пунктів Костянтинопіль, Привільне, Вільне Поле та в бік Одрадного.

В ОСУВ "Хортиця" додали, що на цій ділянці фронту росіяни намагалися прорвати оборону українських захисників.

Українські захисники продовжують стримувати натиск, знищуючи сили ворога, що переважали,

– наголосили в ОСУВ "Хортиця".

Окупанти також проводили наступальні дії на Харківському, Куп'янському, Лиманському, Краматорському, Торецькому, Покровському напрямках, що в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця". Сили оборони відбили усі атаки та дали відсіч окупантам, не допустивши погіршення тактичного положення чи втрати позицій.

До слова, Сили оборони Півдня днями раніше показали, як знищували окупантів на Запорізькому напрямку. Так, влучними ударами ЗСУ знищили ворожу техніку, бліндажі, а також місце розташування окупантів.