Окупанти наступають на Харківщині: біля Ветеринарного їх відкинули, під Гусарівкою – бої

росіяни наступають на двох напрямках Харківщини. Біля Ветеринарного ЗСУ їх відкинули, а поблизу Гусарівки наразі тривають бої.

російські загарбники наступають для того, щоб покращити своє тактичне положення. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ 10 серпня.

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Біля Ветеринарного ворог відійшов із втратами

З метою покращення тактичного положення ворог вів наступальні бої у напрямку Ветеринарне – Уди, успіху не мав, зазнав втрат, відійшов. Тривають бойові дії на напрямку Байрак – Гусарівка,

– мовиться в повідомленні.

Ворожі обстріли на Харківському напрямку не припинялися. Окупанти гатили з танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Уди, Дементіївка, Нове, Питомник, Руські Тишки, Перемога, Верхній Салтів, Старий Салтів, Мосьпанове, Стара Гнилиця, Гусарівка, Коробочкине, П'ятигірське та Шевелівка.

На Слов'янському напрямку росіяни обстріляли райони Великої Комишувахи, Дмитрівки, Карнаухівки, Довгенького, Вірнопілля, Нової Дмитрівки, Богородичного та Долини.

На Донбасі тривають важкі бої

На Бахмутському напрямку загарбники намагалися штурмувати напрямки Новолуганське – Спірне, Володимирівка – Яковлівка, Стряпівка – Соледар. ЗСУ відбили їхню атаку, тому окупанти відійшли.

На Авдіївському напрямку ворог взявся відновити наступ на напрямку Донецьк – Піски. Там тривають бої.

Окупанти наступали в напрямках Мінеральне – Авдіївка та Спартак – Авдіївка, але безрезультатно. Вони лише зазнали втрат.

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