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24 Канал Новини України Росіяни створили "анклав" поблизу Куп'янська на Харківщині, – аналітики DeepState
8 червня, 20:21
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Росіяни створили "анклав" поблизу Куп'янська на Харківщині, – аналітики DeepState

Анастасія Безейко
Основні тези
  • Росіяни створили "анклав" у селі Кіндрашівка Куп'янського району, але не мають логістичного зв'язку з основною лінією.
  • Українські підрозділи підтвердили присутність ворога в центрі села, де той підіймав свій прапор для видимості контролю.

Російські військові створили "анклав" у селі Кіндрашівка Куп'янського району Харківської області. Ворог присутній у центрі населеного пункту.

Однак він не має логістики з основною лінією. Про це в неділю, 8 червня, повідомили аналітики DeepState, передає 24 Канал.

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Що відомо про "анклав"

Нещодавно противник підіймав свій прапор в центрі Кіндрашівки, аби створити видимість об'єктивного контролю над населеним пунктом Харківщини.

За інформацією українських підрозділів, ворог справді присутній у центральній частині села. Однак група, яка прорвалася в Кіндрашівку, не має логістики з основною лінією окупантів.

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Прорідженість лінії зіткнення, яка зростає, породжує додаткові заходи з верифікації змін по мапі, саме тому деякі ділянки стає важко або довго уточнювати,
– додали аналітики.

Нагадаємо, у ГУР МОУ показали кадри бойової роботи на Куп'янському напрямку від операторів БпЛА підрозділу Paragon. Ударами FPV-дронів бійці розтрощили десятки ворожих укриттів, знищили танк і понад 20 окупантів.