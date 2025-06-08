Росіяни створили "анклав" поблизу Куп'янська на Харківщині, – аналітики DeepState

Російські військові створили "анклав" у селі Кіндрашівка Куп'янського району Харківської області. Ворог присутній у центрі населеного пункту.

Однак він не має логістики з основною лінією. Про це в неділю, 8 червня, повідомили аналітики DeepState, передає 24 Канал.

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Що відомо про "анклав"

Нещодавно противник підіймав свій прапор в центрі Кіндрашівки, аби створити видимість об'єктивного контролю над населеним пунктом Харківщини.

За інформацією українських підрозділів, ворог справді присутній у центральній частині села. Однак група, яка прорвалася в Кіндрашівку, не має логістики з основною лінією окупантів.

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Прорідженість лінії зіткнення, яка зростає, породжує додаткові заходи з верифікації змін по мапі, саме тому деякі ділянки стає важко або довго уточнювати,

– додали аналітики.

Нагадаємо, у ГУР МОУ показали кадри бойової роботи на Куп'янському напрямку від операторів БпЛА підрозділу Paragon. Ударами FPV-дронів бійці розтрощили десятки ворожих укриттів, знищили танк і понад 20 окупантів.