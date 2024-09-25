Якщо зайшли, то все, – військовий розповів, як ворог штурмує на Покровському напрямку

Російські війська потужно тиснуть на Покровському напрямку й мають просування. Головна ціль ворога – захопити Покровськ.

Днями ведуча 24 Каналу Андріана Кучер поспілкувалася з військовим на передовій, який назвав причини швидкого просування окупантів у районі Покровська.

Дивіться також Ні дня без прильотів: як виглядає Покровськ, на який потужно тиснуть окупанти – моторошні кадри

Яка причина успішного наступу

Військовослужбовець ЗСУ розповів, що росіяни розвідали інформацію про ротацію підрозділів на Покровському напрямку й вдало використали цей момент для штурмів.

Якщо росіяни займають якусь будівлю, то вибити їх звідти вкрай важко. Їм варто зачепитися за крайній будинок в населеному пункті. А якщо заходять у промзону, то це все. Це буде така річка смерті, яку ворог прокладатиме, поки у нього не закінчаться люди,

– зазначив боєць СОУ.

Крім того, завдяки авіарозвідці окупанти виявляють слабкі місця в обороні українських військових, а потім на цих ділянках зосереджують велику кількість людей та техніки.

Де просуваються росіяни на Покровському напрямку / Дивіться на карті

"Вчора росіяни просунулися на 500 метрів. У наших масштабах це вже великий скачок, але кілометрових просувань немає", – додав військовий.

Важливо! Долучайтеся до збору на Nissan Navara для пілотів важких ударних дронів з 59 Бригади на Покровський напрямок:

картка: 5375411222198769

PayPal: odrikucher@gmail.com

У розвідувальному огляді Міноборони Великої Британії за 23 вересня йдеться про те, що ЗСУ вдалося уповільнити просування Росії на Покровському напрямку. Наразі окупаційні війська перебувають приблизно за 8 кілометрів від Покровська.

Росіянам, ймовірно, вдалося захопити міста Гродівка на схід від Покровська та Українське на південь від міста.