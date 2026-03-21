Росія готується до наступу: на фронті зросла кількість механізованих атак, – ISW
- Російські війська збільшили механізовані атаки на різних напрямках, включно з Куп'янськом, Покровськом та Лиманом, готуючись до великого наступу.
- Основними цілями потенційного наступу можуть стати міста Донецької області, але через нестачу техніки Росія зосередиться на локальних наступальних діях.
Російські війська активізували механізовані атаки одразу на кількох напрямках фронту. Аналітики вважають, що це частина підготовки до масштабного весняно-літнього наступу.
Російські війська останніми днями значно активізували механізовані атаки на фронті. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Дивіться також Сили оборони майже повністю вибили росіян з Куп'янська, – ISW
Що відомо про можливий наступ росіян?
За даними аналітиків Інституту вивчення війни, росіяни активно готуються до нового наступу.
Зокрема, з 17 березня окупанти застосовують важку техніку та підрозділи рівня роти й взводу на різних напрямках, включно з районами Куп'янська, Покровська та Лимана. Частину цих атак аналітики розцінюють як розвідку для виявлення українських позицій.
Крім того, фіксується посилення обстрілів поблизу Краматорська. Зокрема, відомо про удари по логістичних маршрутах та спроби вплинути на інфраструктуру шляхом ураження дамб. Як повідомляє ISW, Це може свідчити про наміри ускладнити забезпечення українських сил.
За оцінками аналітиків, основними цілями потенційного наступу можуть стати міста Донецької області, зокрема Слов'янськ, Краматорськ і Лиман. Водночас експерти вважають, що через нестачу техніки Росія робитиме ставку на локальні наступальні дії з обмеженим використанням бронетехніки.
Що кажуть українські військові про ситуацію на фронті?
Третій армійський корпус повідомив, що росіяни активізувалися відразу на кількох напрямках. Відомо, що російські війська здійснили масштабну спробу прориву на Лимансько-Борівському напрямку, атакуючи на семи ділянках фронту. Українські захисники зірвали наступ, знищивши сотні окупантів, і жодна позиція не була захоплена росіянами.
Російські військові блогери повідомляють про не дуже втішні новини для окупантів. Українські сили майже повністю витіснили російські війська з Куп'янська, що викликає обурення серед російського війська. Блогери звинувачують російське командування у фальшивих звітах, які завадили ефективним діям на фронті.
Речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин розповів 24 Каналу, що ЗСУ мають значні успіхи на Олександрівському напрямку. Українські оборонці блокують просування ворога і відновлюють контроль над окремими територіями. Відомо, що українські військові активно відбивають штурми під Гуляйполем і Степногірськом, не даючи росіянам закріпитися.